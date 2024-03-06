الاحتلال يواصل اعتقال الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملات اقتحام لقرى بمدن قلقيلية والخليل وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة، واقتحمت منازل الفلسطينيين وعاثت فهيا خرابًا، قبل أن تعتقل أصحابها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم، شابين من مدينة الخليل، كما استولت على مركبات في بيت أمر.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الخليل وداهمت عددًا من المنازل فيها قبل أن تعتقل الشابين وسام القواسمي ونديم أبو خلف.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل واقتحمت عددًا من المنازل واستولت على عدد من المركبات في البلدة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين من بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسيرت دورياتها العسكرية فيها، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت فهيا خرابًا، واعتقلت الشاب عدي مرداوي عقب اقتحام منزله، والمسن عمر خروب من منزله.

كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية وداهم عددًا من المنازل في البلدة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، قرية العساكرة شرق المدينة، وداهمت عددا من المنازل فيها قبل أن تستولي على عدد من المركبات.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت، حسان حسان من مدينة بيت لحم؛ والمواطن محمد علي عساكرة من قرية العساكرة شرقًا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، عندما كان بالقرب من حاجز جبارة العسكري جنوب المدينة.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، اعتقالاته للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيهم المحررين خلال اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة التي تمت في نوفمبر.

عباس: الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الثلاثاء، أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش جميع شعوب المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار.

وأكد عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب اجتماعهما الثنائي في العاصمة التركية أنقرة، "أننا سنواصل توحيد شعبنا وأرضنا، وسنواصل العمل على توحيد صفوفنا وفق البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني".