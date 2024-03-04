آخر أخبار مفاوضات القاهرة.. مصر تقود أكبر جولة دبلوماسية لوقف حرب غزة

بعد ساعات عصيبة ولقاءات سابقة، تضمنت آخر أخبار مفاوضات القاهرة التي انطلقت في مصر أمس اقتراب إسرائيل وحركة حماس من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، فيما تشارك مصر وقطر والولايات المتحدة في هذه الجولة وفقًا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

مفاوضات القاهرة لإنهاء حرب غزة

وضمن آخر أخبار مفاوضات القاهرة وبحسب مسؤولون أمريكيون إن الجانبين إسرائيل وحماس قبلا الإطار العام الذي يتضمن المزيد من المساعدات لسكان غزة، ولكن ليس كل التفاصيل، وتحاول إسرائيل وحماس ووسطاءهم التوصل إلى اتفاق قبل العاشر من مارس، بداية شهر رمضان المبارك.

آخر أخبار مفاوضات القاهرة لإنهاء حرب غزة

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس إن الاتفاق سيتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل، وهو الأطول منذ توقف دام أسبوعًا وانتهى في ديسمبر، وسهلت الهدنة الإنسانية تبادل المحتجزين بالأسرى وتوصيل المساعدات، ذكرت صحيفة واشنطن بوست في نوفمبر أن وقف إطلاق النار يستمر عمومًا لفترة أطول من فترات التوقف هذه.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض، إن الإطار سيشمل إطلاق سراح محتجزين لدى حماس والسماح بمزيد من المساعدات.

وأوضحت الصحيفة أن الجهود المصرية القطرية ضمن آخر أخبار مفاوضات القاهرة ستتوصل لوقف القتال مؤقتا قبل شهر رمضان تأتي في ظل معاناة سكان غزة من أزمة إنسانية يائسة ومتفاقمة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القيود الإسرائيلية على المساعدات، وقالت هاريس والرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا إن على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

آخر أخبار مفاوضات القاهرة.. إنهاء النقاط العالقة بين حماس وإسرائيل

وأشارت إلى أن مفاوضات القاهرة تضم مصر وقطر والولايات المتحدة انطلقت يوم الأحد في القاهرة، لكن لا يبدو أنه على مدار يومين من المباحثات قد تم الاتفاق على نقاط الخلاف العالقة.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن الاتفاق أصبح قريبا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة: "إن الإطار موجود، لقد وقع الإسرائيليون بشكل أساسي على عناصر هذا الترتيب والآن الكرة في ملعب حماس".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن التفاصيل أعاقت تقدم المفاوضات منذ يناير ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطار وقف إطلاق النار في فبراير الماضي.

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض إن "المحتجزين الضعفاء" سيكونون متاحين للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وكان تعريف هذه المجموعة نقطة خلاف، لكنه يشمل بشكل فضفاض المرضى والجرحى والمسنين والنساء.

وقدرت الحكومة الإسرائيلية حتى يوم الثلاثاء أن حوالي 100 محتجز ما زالوا في غزة، على الرغم من أنها لم تقدم الأساس الكامل لتقديراتها، ومن غير الواضح عدد السجناء الذين ستطلق إسرائيل سراحهم مقابل بعض المحتجزين، وقالت حماس إنها ستطلق سراح جميع المحتجزين، إذا سحبت إسرائيل جميع قواتها، وقالت إسرائيل إنها لن تتوقف عن القتال حتى تقضي على حماس.