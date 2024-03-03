جحيم على الأرض.. تكساس تواجه أشرس الحرائق في تاريخها وتدمر واجهتها بالكامل

تؤجج الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة أكبر جحيم في تاريخ تكساس مع احتدام أشرس الحرائق، اليوم الأحد، ما يهدد بإحراق المزيد من المباني والماشية وسبل العيش في جميع أنحاء ولاية تكساس الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

أكبر حرائق في تاريخ تكساس وتحذيرات من القادم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من أنه من المتوقع أن تستمر الظروف الجوية الحرجة للحرائق يوم الأحد في بانهاندل، مع رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 ميلًا في الساعة وظروف جافة تجتمع لتمهيد الطريق لانتشار سريع لحرائق الغابات.

وتابعت الشبكة أنه لا يزال حريق سموكهاوس كريك مشتعلًا منذ ما يقرب من أسبوع وقد أحرق أكثر من مليون فدان في تكساس وحدها، ما يجعله أكبر حريق مسجل في الولاية - ولم يتم احتواء سوى 15٪ منه.

قال مسؤولون بالولاية إن الحريق، وهو واحد فقط من خمسة حرائق تشتعل حاليًا في تكساس بانهاندل، أدى بالفعل إلى مقتل شخصين وتدمير أكثر من 500 مبنى، وترك آخرون بدون كهرباء حيث تم تدمير أكثر من 120 ميلًا من خطوط الكهرباء.

وقال جيسون نيدلو، المتحدث باسم خدمة الغابات في تكساس إيه آند إم، إن الحريق قد يتسع خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الظروف الجوية، ولأن هطول الأمطار في ولاية تكساس بانهاندل كان أعلى من المتوسط هذا الشتاء، فإن هناك المزيد من العشب - الوقود - الذي يجب حرقه.

وتابعت الشبكة أنه من المحتمل أن يتحرك الحريق بسرعة تصل إلى 3 ميل في الساعة، مما يؤدي إلى حرق ما يصل إلى 1500 فدان في ساعة واحدة في اكتساحه السريع، وفقًا لمركز تبادل معلومات الحرائق الأمريكية، وقال مسؤولون إن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

يظل تحذير "العلم الأحمر"، الذي يشير إلى الظروف الجوية الحرجة للحرائق، ساريًا في أوكلاهوما وتكساس بانهاندل حتى منتصف ليل الأحد، وومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى السبعينيات العليا حتى يوم الأحد، مع انخفاض طفيف يوم الاثنين إلى الستينيات العليا، ما يبقي درجات الحرارة أعلى بكثير من المتوسط.