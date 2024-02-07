سيناريوهات انفصال تكساس.. مخاوف من تفكك الولايات المتحدة بعد تفاقم أزمة الحدود

في ظل اشتعال أزمة الحدود في ولاية تكساس الأمريكية بين الحكومة المحلية ونظيرتها الفيدرالية، طرحت مجلة "نيوزويك" الأمريكية سيناريوهات انفصال ولاية تكساس واستقلالها، لتثار المخاوف من إمكانية تفكك الولايات الأمريكية، حيث يصوت سكان تكساس للبقاء جزءًا من الولايات المتحدة إذا أجري استفتاء على الاستقلال في ولاية لون ستار.

هل يؤيد سكان تكساس الانفصال عن الولايات المتحدة؟

وبحسب المجلة، فقد سأل الاستطلاع، الذي أجرته شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز، 814 ناخبًا مؤهلًا في تكساس عما إذا كانوا سيؤيدون خروج الولاية من الاتحاد الأمريكي لتصبح دولة مستقلة وكيف سيصوتون في استفتاء انفصالي افتراضي حول هذه المسألة، وبشكل عام، عارض 39% الانفصال، وأيده 33%، بينما لم يؤيده أو يعارضه الباقون أو لم يكونوا متأكدين منه، ومع ذلك، في استفتاء افتراضي، سيصوت 67% لصالح بقاء تكساس ولاية داخل الولايات المتحدة.

وقالت شخصيات مؤيدة للاستقلال لمجلة نيوزويك إن النتائج أظهرت وجود دعم كافٍ للتصويت على هذه القضية، كان علماء السياسة أكثر انقسامًا، حيث قال أحدهم إن النتائج تعكس نتائج أخرى للحركات الانفصالية الناجحة في مراحلها المبكرة نسبيًا، مثل حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وقال آخرون إنه عندما يُعرض عليهم التكاليف المحتملة لمثل هذه الخطوة، فمن المرجح أن يفكر حتى مؤيدو الانفصال مرتين.

وتابعت المجلة، أنه كان هناك اهتمام متزايد بما يمكن أن يحدث إذا صوتت تكساس لتصبح دولة مستقلة، كما حدث لمدة تسع سنوات بين إعلان الاستقلال عن المكسيك في عام 1836 والانضمام إلى الولايات المتحدة في عام 1845، وقد اشتدت مثل هذه الدعوات بسبب التوترات بين السلطات في تكساس والحكومة الفيدرالية حول كيفية التعامل مع الهجرة عبر حدود المكسيك.

وفي آخر استطلاع للرأي أجرته مجلة نيوزويك، سُئل "إلى أي مدى، إن كان ذلك على الإطلاق، هل ستؤيد أو تعارض انفصال تكساس عن الولايات المتحدة وتصبح جمهورية مستقلة؟"، قال 17% من المشاركين "يؤيدون بشدة"، بينما قال 16% "يؤيدون"، و21% "لا يؤيدون ولا يعارضون"، 12% "يعارضون" و27% "يعارضون بشدة" و7% غير متأكدين، وتم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 1 و3 فبراير عبر الإنترنت.

سُئل المشاركون أيضًا عن كيفية تصويتهم في الاستفتاء على سؤال "هل يجب أن تكون تكساس ولاية داخل الولايات المتحدة أم يجب أن تكون تكساس دولة مستقلة؟" حيث أجاب 67% "دولة داخل الولايات المتحدة"، واختار 23% "دولة مستقلة" وأجاب الـ10% الباقون "لا أعرف".

وأوضحت المجلة، أنه كان هناك انقسام سياسي ملحوظ في كيفية إجابة سكان تكساس على السؤال، وقال 36% ممن صوتوا لصالح دونالد ترامب في عام 2020، إنهم سيصوتون لصالح الاستقلال، إلى جانب 6% فقط ممن صوتوا لصالح جو بايدن، ومن بين أولئك الذين لم يصوتوا في عام 2020، قال 27% إنهم سيؤيدون الاستقلال، إلى جانب 35% ممن صوتوا لمرشحي الطرف الثالث.

وتصاعدت التوترات بين سلطات تكساس وإدارة بايدن في الأسابيع الأخيرة بشأن كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المكسيكية، وفي 22 يناير، قضت المحكمة العليا بأنه يجوز للعملاء الفيدراليين إزالة الأسلاك الشائكة التي تم وضعها على الحدود لردع عمليات العبور بناءً على أوامر حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وأثار ذلك رد فعل غاضبًا من الجمهوري الذي استند إلى "السلطة الدستورية للدولة للدفاع عن نفسها وحمايتها" وزعم أنها تتعرض لـ"غزو".