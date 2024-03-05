قطر وأمريكا يبحثان السبل الممكنة لإدخال المساعدات لغزة

حمل محمد عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، الثلاثاء، المجتمع الدولي الفشل في تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقف جرائم الحرب في قطاع غزة.

وجدد عبدالرحمن آل ثاني إدانته لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أنه على المجتمع الدولي أن يضغط على "إسرائيل" من أجل وقف الحرب بشكل فوري في قطاع غزة.

على صعيد آخر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار لأسباب إنسانية في غزة، داعيًا حركة حماس إلى قبوله.

وفي تصريحات قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن، حث بلينكن إسرائيل على استخدام "كل السبل الممكنة" لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، قائلًا إن الوضع الحالي في القطاع المكتظ بالسكان "غير مقبول ولا يمكن أن يستمر".

وأضاف بلينكن "لدينا فرصة لوقف فوري لإطلاق النار يمكن أن يعيد الرهائن إلى ديارهم، ويمكن أن يزيد بشكل كبير من حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى الفلسطينيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها، ومن ثم يهيئ أيضًا الظروف لحل دائم"، مشيرًا إلى أنه: "يقع على عاتق حماس اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كانت مستعدة للمشاركة في وقف إطلاق النار هذا".