الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حماس: الإدارة الأمريكية لا تمارس أي ضغط على الاحتلال

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال أسامة حمدان، القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية لا تمارس أي ضغط على الاحتلال خلال عملية التفاوض من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

واعتبر حمدان، في تصريحات متلفزة، إن مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة يقوم على استهداف المؤسسات المدنية: "القطاع الصحي في قطاع غزة خرج بشكل شبه كامل عن الخدمة بسبب الاستهدافات الإسرائيلية".

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وشدد على أنه في حال عدم تحقيق شروط المقاومة، فأن ملف الأسرى غير مطروح على الطاولة:"من مهازل السياسة أن تدعم أمريكا سعي إسرائيل لوقف القتال لمدة أسابيع فقط على أن تعود لاستئنافه بعدها".

وتأتي تصريحات القيادي بحماس، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الامريكي جو بايدن، والتي أكد خلالها أن وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن الرهائن في يد حماس، مطالبًا إسرائيل بإدخال المساعدات دون أعذار.

وشدد بايدن على ضرورة وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، قائلًا:"إذا استمر القتال في رمضان فسيكون الوضع خطيرًا في القدس والضفة الغربية".

حماس غزة أمريكا هدنة رمضان مفاوضات

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