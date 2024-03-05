بدء حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ25

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي ينظمه المركز القومي للسينما.

ويحضر حفل الختام كل من الناقد الفني عصام زكريا رئيس المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما وعدد من المسؤولين وصناع الأفلام.

بدأ حفل الختام بعرض فيديو مجمع لأبرز ذكريات الدورات السابقة التي استمرت على مدار ٢٥.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي

حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي

حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي