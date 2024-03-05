الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدء حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الـ25

حفل ختام مهرجان الاسماعيلية
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي

بدأ منذ قليل حفل ختام الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي ينظمه المركز القومي للسينما.

ويحضر حفل الختام كل من الناقد الفني عصام زكريا رئيس المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما وعدد من المسؤولين وصناع الأفلام.

بدأ حفل الختام بعرض فيديو مجمع لأبرز ذكريات الدورات السابقة التي استمرت على مدار ٢٥.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
حفل ختام مهرجان الاسماعيلية الدولي
مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القومي للسينما المركز القومي للسينما

مواد متعلقة

رئيس تحكيم مهرجان الإسماعيلية: اشكر السلطات المصرية لتسهيل تصوير فيلمي بغزة

مهرجان الإسماعيلية| أشرف فايق: صناعة الفيلم أصبحت أقل تكلفة بسبب التطور التكنولوجى

غدا.. إعلان جوائز الدورة الـ 25 لمهرجان الإسماعيلية

مناقشة كتاب "مدخل إلى دراسات السينما التسجيلية" بمهرجان الإسماعيلية

تيرى جيسينبرج فى مهرجان الإسماعيلية: متضامنة مع القضية الفلسطينية

غدا.. حفل إطلاق كتاب "100 فيلم للتضامن" بمهرجان الإسماعيلية الدولي

مناقشة فيلم "إحكي يا عصفور" ضمن فعاليات السينما الفلسطينية بمهرجان الإسماعيلية

مهرجان الإسماعيلية| مخرجة "تحت سماء دمشق": أخرجت الفيلم عن بعد وابتعدنا عن السياسة

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل الارتفاع وتتأثر بالسعر العالمي

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

ماجد حبته

رسالة سلام مصرية أرمينية

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟