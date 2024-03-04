الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

غدا.. حفل إطلاق كتاب "100 فيلم للتضامن" بمهرجان الإسماعيلية الدولي

جريدة الدستور

يقام غدا حفل إطلاق كتاب 100 فيلم للتضامن، في الساعه الثالثه عصرا بالقاعه الصغري في قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك على هامش فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ٢٥.


ومن المقرر ان يبدأ الحفل بعرض فيلم  حلاوة الدنيا من انتاج وزارة التضامن واخراج مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي .


يعقبه لقاء مفتوح مع مساعد وزير التضامن الدكتور عمر عثمان نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج والمخرج مهند دياب مستشار الوزير للتوثيق المرئي، والحديث حول إنتاج تلك الأفلام  على مدار الـ ٨ سنوات الماضيه والتي تحكي برامج الوزارة التنموية من خلال سحر السينما التسجيلية.


ويوزع خلال حفل الإطلاق نسخ مجانيه من الكتاب من خلال المقر الخاص بوزارة التضامن لضيوف المهرجان.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

 

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