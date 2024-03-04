الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مهرجان الإسماعيلية| أشرف فايق: صناعة الفيلم أصبحت أقل تكلفة بسبب التطور التكنولوجي

المخرج أشرف فايق
المخرج أشرف فايق مهرجان الإسماعيلية

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الـ 25، اليوم الاثنين ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، بالقاعة الصغري بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت عنوان "رحلة الفيلم من الفكرة الى دار العرض السينمائى".

و خلال الماستر كلاس تم مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائى قصير أو طويل أو تسجيلى قائلا ؛ وقال المخرج أشرف فايق أن كان هناك عبئ مادي قديما لصناعة الفيلم بسبب شريط السينما فكان هناك شريط صوت وشريط صورة وغيرها ومن ثم يتم عمل الميكس بينهما مشيرا إلى أن في الوقت الحالي من الممكن أن يتم التصوير بالموبايل بأبسط الإمكانيات، حتى المشاركات في المسابقات اصلح أقل سهولة من خلال الايميل.

وأشار "فايق" أن الفيلم لا يخلو عن كتابة  السيناريو ويكتب لجميع صناع الفيلم، وليس للممثلين فقط ، مؤكدا أن المخرج يحكي حدوته من خلال حركة الكاميرات والموسيقي التصويرية والديكور والتغييرات للممثلين.


كما ناقش أشرف فايق فى الماستر كلاس مراحل صناع الفيلم بداية من فكرته وتحويلها الى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه.

وخلال الماستر كلاس تم عرض فيلم رسالة تشارلي شابلن ، وفيلم الأرض ، وأشار أنهم جسدوا جهد المخرج وصناع الفيلم في خروج فيلم نهائي يحكي حدوته ومعالجة لشئ معين، مؤكدا أن الفيلم ليس بكثرة اللقطات.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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