الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزيرا الخارجية السعودى والإيرانى يناقشان تطورات الأوضاع بغزة

وزيرا الخارجية السعودي
وزيرا الخارجية السعودي والإيراني

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال لقائه في جدة غرب المملكة، اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان تطورات الأوضاع في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التقى اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، المنعقدة في مدينة جدة.

وقالت "واس" إن الوزيرين  بحثا سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جدة المملكة حسين أمير عبد اللهيان غزة

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