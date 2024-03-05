الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بوتين: حلفاء روسيا أكثر من أعدائها

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المهرجان العالمي للشباب في سوتشي يتيح الفرصة لشباب العالم للتواصل فيما بينهم لتقديم أنفسهم كبناة المستقبل والقوى الداعمة للتطور الإنساني بين الشعوب من خلال فئة الشباب.

وذكر بيان أصدره المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أمس الإثنين، أن بوتين أدلى بهذا التصريح في رسالة عبر "الفيديو كونفراس" خلال انطلاق المهرجان العالمي للشباب في مدينة سوتشي في نسخته الـ20 بمشاركة 20 ألف شاب يمثلون 187 دولة، ومن المتوقع أن يضم أنشطة وفعاليات مختلفة وندوات ومحاور متنوعة في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون والرياضة ومسابقات في المعلومات ومسابقات رياضية.

وفي شأن آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه "لشرف مماثل أن تكون عدوًا أو صديقًا لروسيا، لكن موسكو لديها أصدقاء وحلفاء أكثر من الأعداء حول العالم".

وأضاف الرئيس الروسي -خلال اجتماع مع عمدة موسكو سيرجي سوبيانين بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "نحن ندرك أن التهديدات التي يحاولون خلقها ليست عديمة الجدوى، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".

وتابع أن الأمر يتعلق بجميع مستويات الحكومة الفيدرالية والإقليمية، مؤكدا أن موسكو ليست مجرد إحدى مناطق روسيا، بل هي العاصمة ومركز العلوم والتعليم والصناعة المرتبطة بالاقتصاد الروسي ككل.

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