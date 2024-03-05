الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز

عالم

وزير الدفاع الكندى: نفكر فى إرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا "بشروط"

وزير الدفاع الكندي
وزير الدفاع الكندي بيل بلير

قال وزير الدفاع الكندي، بيل بلير، إن كندا ستفكر في إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا؛ إذا تم استيفاء "شروط معينة"، لكن هذه الشروط "غير موجودة بعد".

وأضاف أن أي أفراد عسكريين كنديين لن يتم إرسالهم إلا في أدوار "غير قتالية"، وأدلى بلير بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي في قاعدة القوات الكندية بإدمونتون، أثناء الإعلان عن ترقية القاعدة بمبلغ 43 مليون دولار.

وقال وزير الدفاع، إن الظروف ستحتاج إلى "التغيير" في أوكرانيا قبل أن تتمكن القوات الكندية من العودة إلى البلاد، حيث كانوا يدربون الجنود الأوكرانيين على الأرض قبل الحرب مع روسيا.

وقال بلير "في الوقت الحالي، الظروف غير مناسبة لإجراء هذا التدريب في أوكرانيا، لكننا سنواصل التدريب".

ودربت كندا، أكثر من 40 ألف جندي أوكراني، كجزء من "عملية التوحيد" التي بدأت في عام 2015 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

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