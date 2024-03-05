الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجلس الأمن الروسى: الولايات المتحدة تشن حروبًا فى كل مكان من أجل كسب المال

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة والدول التابعة لها تشن حروبًا في جميع أنحاء الكوكب بحجة نشر الديمقراطية، لكن هدفها الحقيقي هو كسب المال.

وأضاف المسئول الروسي - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "تحاول أمريكا بأقمارها الصناعية نشر حدودها الاستراتيجية لتشمل كل منطقة في العالم تقريبًا، وتحت ذريعة نشر الديمقراطية، يبدأون الحروب في جميع أنحاء الكوكب، وفي الوقت نفسه، هدفهم واضح: جمع المال، هذا هو الحال "إنهم يسعون إلى فرض قيمهم وعاداتهم في كل مكان".

ووفقًا لميدفيديف، يتعين على المرء أن "يتوقع حدوث مشكلات" عندما تنشط الولايات المتحدة.

وتايع: "إن لم تكن حربًا صريحة، فهي سرقة تحت ستار المساعدة الاقتصادية؛ وفي كل مكان، وبطريقة لا يمكن تصورها على نطاق واسع"، مشيرا إلى أنه "حتى في آسيا الوسطى النائية، وجبال ما وراء القوقاز، ومياه البحر الأسود وبحر قزوين، ورمال الشرق الأوسط - لدى الأميركيين بطريقة أو بأخرى أعمال في كل هذه المناطق. شهيتهم الجيوسياسية غير الصحية، والشره السياسي، إذا صح التعبير، لقد تحولت منذ فترة طويلة إلى شراهة جامحة".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في تنفيذ سياستها الخارجية على شبكة تضم أكثر من 900 قاعدة عسكرية والعديد من الأساطيل العسكرية وأكبر ميزانية عسكرية في العالم.

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