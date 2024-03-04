الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أيرلندا مستعدة لفرض عقوبات أحادية على مستوطنين إسرائيليين

أيرلندا
أيرلندا

قال وزير التجارة والعمل في أيرلندا سيمون كوفيني، إن بلاده تدرس خيار فرض عقوبات بشكل فردي على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف جماعي بشأن هذه الخطوة.

وذكر كوفيني أن أيرلندا تفضّل التحرك بالتنسيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات أحادية على غرار إسبانيا، حال لم يتم التوافق بشأن تلك الخطوة.

وتابع الوزير الأيرلندي: نعم.. سنسعى للقيام بذلك، لكننا نفضّل أن تُفرض هذه العقوبات بشكل جماعي من قِبَل التكتل الأوروبي.. هناك 26 من أصل 27 دولة متفقة على القيام بذلك.

وأضاف: يجب ألا ننسى أيضًا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، لإرسال رسالة قوية مفادها أن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة غير مقبولة تمامًا.

وأشار إلى أن العنف تصاعد في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر، حيث استخدم المستوطنون الإسرائيليون الفوضى للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الوزير الأيرلندي أن تصريحاته الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة مارقة، كانت انعكاسًا لإحباط الكثير من الأيرلنديين، إضافة إلى تضامن الكثير من الشعوب حول العالم مع غزة، ورغبتهم في رؤية تقدُّم ملحوظ نحو إيجاد أساس لوقف إطلاق النار في القطاع.

وأضاف: لقد فقدنا أرواح ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.. وبطبيعة الحال، فإن السكان داخل غزة يقتربون الآن من المجاعة.. نحن بحاجة إلى الاستجابة في سياق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والأمم المتحدة.

ولفت إلى أن دبلن تدفع إلى التوصل لوقف إطلاق النار بشكل دائم، حتى يتمكن العالم من التركيز على الاستجابة للمعاناة الإنسانية غير العادية التي نراها في جميع أنحاء غزة الآن.

وذكر كوفيني أن المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يبذل جهودًا جبارة لمنع غزة من السقوط في مجاعة كارثية، مشددًا على أن الاستجابة لتلك التحديات ليست سهلة، وغير عادية.

وقال إن اتساع رقعة الصراع، إلى جانب الخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، غير مبررة، مؤكدًا أن إسرائيل بالتأكيد انتهكت العديد من القوانين الدولية والإنسانية، ولذلك ندافع وننادي بقوة بوقف إطلاق النار.

وزير التجارة ايرلندا سيمون كوفيني عقوبات الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

دراسة تحذر من خسارة الاقتصاد الألمانى 120 مليار يورو حال فوز ترامب

أردوغان: أوشكنا على إتمام الطوق الذى سيؤمن حدودنا مع العراق

مليون إصابة بأمراض معدية فى غزة

19 شهيدًا فلسطينيًا فى قصف على رفح والنصيرات

احتجاجات وأعمال تخريب ضد ماليين فى موريتانيا

لاتفيا تسجل زيادة فى عدد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا

المدفعية والغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف عددًا من المناطق فى جنوب لبنان

أوكرانيا تتوقع تسجيل صادرات قياسية من الكهرباء

الأكثر قراءة

مطالبات بتشديد الرقابة لضبط الأسعار بعد تراجع الدولار بـ"السوق الموازية"

إفراج فورى.. متحدث الحكومة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

حبيبة ونيرة.. تطورات مثيرة في حادثي فتاة الشروق وطالبة العريش

أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول بحكومة الاحتلال: "جانتس لا يمثل" إسرائيل فى زيارة الولايات المتحدة

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟