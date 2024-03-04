احتجاجات وأعمال تخريب ضد ماليين فى موريتانيا

اندلعت، اليوم الإثنين، احتجاجات وأعمال تخريب استهدفت الرعايا الماليين (من دولة مالي المجاورة) في مدينة باسكنو، أقصى الشرق الموريتاني، على الحدود مع مالي، بعد إقدام مقيم من مالي على قتل مواطن موريتاني في هذه المدينة.

وتدخلت قوات الأمن الموريتانية لمنع استهداف الماليين، ووفرت حماية لهم في أماكن عملهم، ما أدى بالمواطنين الغاضبين إلى إحراق ممتلكات ومواشي تعود مليكتها للماليين.

ويطالب الأهالي باعتقال مرتكب جريمة القتل المالي الجنسية، وتقديمه للعدالة.

وترجع حادثة القتل لأسباب اجتماعية وحدوث شجار؛ بسبب علاقة عاطفية تربط أحدهما بسيدة من مالي تقيم في هذه المدينة التي تبعد عن العاصمة نواكشوط بـ1400 كيلومتر.

ويقيم في باسكنو عدد كبير من الماليين يمارسون أعمالا متنوعة، منها التجارة والأعمال الحرفية.