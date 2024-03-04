زيلينسكى: العالم قد يواجه "واحدة من أكثر الصفحات خزيًا فى التاريخ"‎

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد، شركاء أوكرانيا الغربيين، إلى التحلي بالإرادة السياسية لتزويد كييف بالإمدادات العسكرية الضرورية.

وحذّر زيلينسكي الغرب من أنه في حال عدم حدوث ذلك، فإن العالم سيواجه "واحدة من أكثر صفحات التاريخ خزيًا"، على حد تعبيره.

تأتي مناشدة زيلينسكي، في الوقت الذي لا تزال فيه حزمة أمريكية لتقديم مساعدات عسكرية وغيرها من أشكال الدعم عالقة بسبب خلافات في الكونجرس، وفق "رويترز".

ومع دخول الحرب عامها الثالث، الشهر الماضي، أحرزت القوات الروسية بعض المكاسب على امتداد الجبهة التي يبلغ طولها ألف كيلومتر، رغم أن خطوط الاشتباك لم تشهد تغيرًا يذكر منذ أشهر.

وقال زيلينسكي، الذي بدا عليه الغضب، في تسجيل مصور، إنه ينبغي على العالم أن "يتفاعل بحزم" لضمان أن تصبح الحرب مشروعًا "يائسًا" بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لا يريد سوى "الحرب والموت".

وأضاف زيلينسكي: "الأمر الرئيسي هو الإرادة السياسية...لضمان مستوى الإمدادات التي ستساعد البلاد".

وتابع: "إن لم تكن هذه هي الحالة، فستصبح واحدة من أكثر الصفحات خزيًا في التاريخ، إذا خسرت أمريكا أو أوروبا أمام الطائرات المسيّرة الإيرانية (شاهد) أو أمام الطائرات المقاتلة الروسية".

وقال إن أوكرانيا "تنتظر إمدادات ضرورية للغاية ونحن ننتظر على وجه الخصوص قرارًا أمريكيًا. الدعم مطلوب حقًا".

وأصبح زيلينسكي حادًا بشكل متزايد في دعوته للكونجرس الأمريكي للموافقة على المساعدة.

ويتعرض مجلس النواب الأمريكي لضغوط لتمرير حزمة الأمن القومي، البالغة قيمتها 95 مليار دولار، والتي تعزز المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وكذلك لمنطقة المحيطين الهندي والهادي.

وحصل هذا التشريع على موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتًا مقابل 29 الشهر الماضي، لكنّ رئيس مجلس النواب مايك جونسون قاوم طرح مشروع قانون المساعدات للتصويت عليه في المجلس.