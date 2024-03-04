لاتفيا تسجل زيادة فى عدد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا

قال قائد حرس الحدود جونتيس بوجاتس، إن لاتفيا بدأت مرة أخرى تسجل تزايدا في عدد المهاجرين الذين يحاولون بشكل غير قانوني عبور الحدود من بيلاروسيا المجاورة، مع قدوم طقس الربيع.

وقال بوجاتس، في حديث مع تليفزيون لاتفيا، اليوم الإثنين، إنه يمكن وصف يناير وبداية فبراير بأنهما كانا يتسمان بالهدوء، لكن الأيام القليلة الماضية تظهر أن عدد المخالفات يتزايد مرة أخرى.

وأشار إلى أنه كانت هناك بالفعل 46 محاولة عبور غير قانونية للحدود في مارس، مقارنة بإجمالي 75 محاولة طوال شهر فبراير.

وأرجع بوجاتس هذه الزيادة إلى الطقس الدافئ، مضيفا أن الشتاء البارد كان له تأثير في ردع الهجرة.

وفي العام الماضي، ذكرت لاتفيا أنها منعت أكثر من 13000 مهاجر من عبور الحدود من بيلاروسيا، مقارنة بما يقل قليلا عن 5300 مهاجر عام 2022.

وعززت الحكومة الأمن على الحدود ردا على هذه الزيادة الحادة، حيث قامت ببناء سياج حدودي وأغلقت معبر سيلين الحدودي.