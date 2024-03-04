أوكرانيا تتوقع تسجيل صادرات قياسية من الكهرباء

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن البلاد تتوقع أن يشهد اليوم، الاثنين، تسجيل أعلى معدل من صادرات الكهرباء هذا العام، واستقبال واردات محدودة بفضل الطقس الدافئ.

وتوقفت صادرات البلاد من الكهرباء، التي بدأت قبل وقت قصير من اندلاع الحرب في أوكرانيا في عام 2022، بعد العديد من الهجمات الروسية على البنى التحتية للطاقة وسيطرتها على محطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

ورغم ذلك، صدّرت أوكرانيا كميات كبيرة من الطاقة إلى أوروبا الشرقية في فبراير ومارس، وهو ما يساعد في تعزيز إيرادات اقتصادها المثقل بالحرب.

واردات الكهرباء قد تصل إلى 132 ميجاواط في الساعة اليوم

وقالت الوزارة في بيان،"من المتوقع أن تصل واردات الكهرباء إلى 132 ميجاواط في الساعة اليوم.

ومن المقرر أيضا أن تصل الصادرات إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا ومولدوفا وهنجاريا إلى 13264 ميجا واط في الساعة".

وسجلت صادرات أوكرانيا مستويات قياسية مرتفعة، الأحد، في ظل توريدها 12200 ميغاواط في الساعة إلى أوروبا الشرقية.