قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور مصر والأردن وسوريا وإسرائيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، قام بزيارة إلى مصر والأردن وسوريا وإسرائيل في منطقة القيادة المركزية الأمريكية لفهم الوضع الأمني والإنساني بشكل أفضل والالتقاء بأعضاء الخدمة الأمريكية والشركاء الأمنيين، في الفترة ما بين 26 فبراير إلى 2 مارس.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية عبر حسابها على منصة إكس، ففي 27 فبراير سافر كوريلا إلى مدينة العريش وبوابة رفح في مصر، حيث التقى بممثلين عن العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية، والجيش المصري الثاني الميداني، وقيادة السفارة الأمريكية لمناقشة عملية إيصال المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

وبحسب البيان، وصف المسؤولون التحديات والفرص ومستوى الدعم المقدم من المجتمع الدولي لزيادة تدفق الإمدادات إلى غزة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أنه في 28 فبراير سافر كوريلا إلى الأردن، حيث التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني اللواء يوسف الحنيطي وموظفيه وقادة آخرين لمناقشة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والأمن الإقليمي.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه خلال اللقاء ناقش القادة أيضا فرص زيادة المساعدات إلى غزة لمعالجة الأزمة الإنسانية.

وأوضح البيان، أنه في 28 و29 فبراير، زار كوريلا المنشآت العسكرية للقيادة المركزية الأمريكية في الأردن وسوريا، بما في ذلك البرج 22، وحامية التنف، ومنطقة هبوط رومالين، وMSS Euphrates، وMSS Green Village لتقييم التحسينات المستمرة في حماية القوة، والالتقاء بالقادة المحليين، واكتساب فهم مباشر للتقدم المحرز في حملة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي على الحدود بين الأردن وسوريا.

وأشار البيان، إلى أنه في أثناء وجود كوريلا في سوريا، زار مخيمي الروج والهول للنازحين، كما التقى بالمسؤولين وعشرات السكان في المخيمين لمناقشة إعادة المعتقلين من داعش والسكان المتضررين من النزاع إلى وطنهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أنه يتواجد أكثر من 45 ألف نازح في كل من الروج والهول، وأكثر من 9000 معتقل من داعش في سوريا.

وتابع البيان: "بينما في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس، سافر قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى الاحتلال الإسرائيلي، حيث التقى بـ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس الأركان العامة الإسرائيلية هرتسي هاليفي، وأعضاء هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لبيان القيادة المركزية الأمريكية، فقد أجري كوريلا ثلاث مناقشات واسعة النطاق حول المخاوف الأمنية داخل إسرائيل وخارجها، كما ركزت المحادثات على فرص تحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضاف البيان: "التقى كوريلا أيضًا بهيئة التنسيق والارتباط الإسرائيلية، التي تعمل ضمن تنسيق الأنشطة الحكومية والمناطق، والمسؤولة عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، كما التقى بقائد القيادة الشمالية الإسرائيلية ومدير معهد الاستخبارات والعمليات الخاصة الإسرائيلية".

وقال كوريلا في البيان: "كانت هذه رحلتي الـ 27 إلى منطقة القيادة المركزية الأمريكية وكل رحلة من هذه الرحلات تسمح لي باكتساب فهم أعمق للتحديات والفرص الأمنية بالإضافة إلى وجهات النظر الفريدة التي لا يمكن تحقيقها عبر الهاتف أو من خلال مؤتمر عبر الفيديو".

وأضاف: "أن هذه أوقات صعبة في منطقة القيادة المركزية الأمريكية، ونحن نعتمد على احترافية والتزام وكفاءة أعضاء الخدمة لدينا بالإضافة إلى قوة علاقاتنا مع شركائنا لحلها".