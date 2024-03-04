الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

19 شهيدا فلسطينيا في قصف على رفح والنصيرات

غزة
غزة

استشهد 19 مواطنا فلسطينيا على الأقل اليوم الإثنين، في سلسلة غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومخيم النصيرات وسطه.

وقالت مصادر طبية إن 17 مواطنا ارتقوا في غارات لطيران الاحتلال على منزلين بمدينة رفح، بينما ارتقى شهيدان في قصف استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يشهد غارات عنيفة منذ الصباح.

وأضافت المصادر أن عدة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب غزة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضحت أن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 18 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع حصيلة جديدة لضحايا العدوان المستمر لليوم 150 يومًا على التوالي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، مع تسجيل 71 ألفًا و920 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

غارات طائرات الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي رفح مدينة رفح غزة

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