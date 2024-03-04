الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أردوغان: أوشكنا على إتمام الطوق الذى سيؤمن حدودنا مع العراق

أردوغان
أردوغان

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضي بلاده قدمًا في مكافحة الإرهاب، ولفت إلى أنها أوشكت على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق.

جاء ذلك في خطاب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة اليوم الإثنين، حيث تطرق إلى جهود تركيا في مكافحة تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" الذي تصنفه تركيا "إرهابيًا" وامتداداته في سوريا والعراق.

وقال الرئيس أردوغان: "أوشكنا على إتمام الطوق الذي سيؤمن حدودنا مع العراق وخلال الصيف القادم سنكون قد قمنا بحل هذه المسألة بشكل دائم".

وأضاف: "لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس جديدة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تركيع تركيا عبر إقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية".

وفي 17 أبريل عام 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب عمال الكردستاني "بي كيه كيه" بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، كما تشن تركيا عمليات ضد الحزب في سوريا أيضًا.

ووفقًا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.

الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مكافحة الإرهاب العراق تركيا

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