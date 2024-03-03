كاتب صحفي: اللقاءات المشتركة بين مصر وإيطاليا تهدف لزيادة تدفقات الاستثمار       

علق الصحفي أحمد يعقوب، التعاون بين مصر وإيطاليا وأهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن اللقاءات المشتركة بين مصر وإيطاليا تهدف لزيادة تدفقات الإستثمار.

وأضاف أن لقاء رئيس الوزراء بالسفير الإيطالي في القاهرة يأتي في إطار التعاون بين مصر ودول العالم، موضحًا أن الدولة تحرص علي تذليل التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة في الاستثمار في مصر.

أشار إلى أنه منذ الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى "رأس الحكمة" يوم الجمعة 23 فبراير 2024، بقيمة استثمارية 35 مليار دولار، انخفض الدولار بشكل مكثف خلال هذه الفترة في السوق السوداء "الموازية"، وذلك علي مدار 12 يوما تقريبا، ينهار الدولار بشكل كبير حيث انخفض نحو 35 جنيها مرة واحدة، بعد أن كان يلامس 73 جنيها في السوق السواداء.