خبير يرصد تأثير صفقة "رأس الحكمة" على الاقتصاد المصري

كشف د.فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي عن تأثير صفقة "رأس الحكمة" علي الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن هناك خسائر عنيفة للدولار، وهناك طفرات رائعة واستفادة كبيرة للمواطن المصري.

أضاف أن من المتوقع انخفاض معدل التضخم الفترة المقبلة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام.

أشار إلى أن هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت بصورة كبيرة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، وسيكون هناك المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.