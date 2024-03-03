الخلالي تشيد بدور الإعلام الفلسطيني في كشف جرائم الاحتلال

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي بدور الإعلام الفلسطيني في نقل الحقيقة للعالم وكشف جرائم الاحتلال منذ بدء العدوان في 7 اكتوبر.

وأكدت الخلالي في حلقة خاصة من برنامجها في المساء مع قصواء على شاشة سي بي سي، أن مصر تلعب دورا رياديا في دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، مشيرة إلى أن 80 % من المساعدات التي تصل إلى الشعب الفلسطيني تأتي من المصريين الذين يتحملون ظروفا اقتصادية صعبة.

وأشارت إلى أن مصر تنفذ مبادرات إنسانية وخيرية لمساعدة الفلسطينيين، بمشاركة مؤسسات مدنية وحزبية مثل حياة كريمة والتحالف الوطني، قائلة:"مصر تقوم بواجبها الإنساني والأخلاقي ولا تحتاج إلى الرد على من يحاولون المزايدة علينا".

وانتقدت الخلالي بعض الأطراف التي تحاول التشكيك في الموقف المصري تجاه فلسطين، مؤكدة أن مصر تقف بكل قوتها مع الشعب الفلسطيني وتدعم مطالبهم العادلة، وقالت:"مصر تقوم بدورها في إرسال المساعدات وفي نفس الوقت ترد على من يشكك في دورها".