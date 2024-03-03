الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"زراعة الشيوخ": انخفاض كبير فى أسعار السلع يصل لـ40%

السلع
السلع

تحدث النائب عبدالسلام الجبالي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن استقبال الرئيس السيسي لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والوفد المرافق له بقصر الاتحادية، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

أوضح الجبالي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر CBC أن زيارة وفد "فاو" بهذا التشكيل البارز تشير إلى العلاقة القوية بين مصر وهذه المنظمة الدولية المهمة، مؤكدًا أن وفد "فاو" شعر بوجود نهضة حقيقية في مصر بالقطاع الزراعي.

وأكد أنه سيكون هناك انخفاض كبير في أسعار السلع تصل من 30 إلى 40%، وتوافر بعضها مثل السكر، موضّحًا أن السلع الغذائية في مصر متوفرة بكميات كبيرة بأسعار في متناول الأسرة المصرية.

الزراعة لجنة الزراعة السيسي الاتحادية في المساء مع قصواء أسعار السلع السكر

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