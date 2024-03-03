التوسع الأفقي والمراكز البحثية يدعمان الإنتاج الزراعي ويخفضان أسعار السلع

أكد عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن مصر تشهد توسعًا أفقيًا في الأراضي الزراعية يصل إلى نحو 4 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن هذا الحجم يعد كبيرا ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

أضاف الجبلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة سي بي سي، أن مصر تمتلك مراكز بحثية زراعية متطورة تعمل على رفع معدلات الإنتاجية لجميع المحاصيل، خاصة تلك التي تعد استراتيجية مثل القمح والأرز والذرة.

أشار إلى أن الإنتاج الزراعي المحلي شهد زيادة ملحوظة بعد تجاوز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، ما أدى لانخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وقال إن تراجع سعر الدولار من 40-50 جنيهًا يعكس الثقة العالية في الاقتصاد المصري، ويسهل عملية الاستيراد والتصدير، متوقعا أن يشهد شهر رمضان انخفاضًا أكبر في الأسعار مع توافر جميع السلع بكميات كبيرة.