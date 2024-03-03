الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حامد فارس: الوصول لهدنة هى نقطة “النجاة” لأهالى غزة

غزة
غزة

علق د. حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

قال أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، إن الوصول إلى هدنة هي نقطة "النجاة" لأهالي قطاع غزة، مضيفًا أن الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية علي الأشقاء في قطاع غزة ألقت بظلالها علي المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تكثف التنسيق والمشاورات مع الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة.

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