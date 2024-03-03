الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

نائب محافظ القاهرة يناقش مع رؤساء الأحياء التوسع فى المعارض الرمضانية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعه برؤساء الأحياء

عقد الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة، اجتماع رؤساء الأحياء لمتابعة سير العمل وعرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وما تم تنفيذه من أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق ضمن مشروعات البنية التحتية للوصول لخدمات أفضل للمواطنين فى كل القطاعات تحقيقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد نائب محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

التوسع بإنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية أهلًا رمضان 

ووجه نائب المحافظ بضرورة الاستمرار فى التوسع بإنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية (أهلا رمضان) مع اقتراب حلول شهر رمضان خاصًا فى المناطق الأكثر احتياجا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية خاصة السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن تلبى احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

كما تم التنبيه على رؤساء الأحياء باستمرار الحملات التموينية والرقابية على الأسواق بصفة دورية وإحكام الرقابة ومواجهة كل صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة فى الأسعار لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

وأكد فوزي متابعة فحص الطلبات والشكاوي المقدمة من المواطنين والرد عليها وإنجازها فى التوقيتات المحددة مع استمرار القيام بحملات مكبرة بصفة دورية لإزالة جميع الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على حرم الطريق.

ووجه باستمرار فرق العمل التى تجوب على المحلات لمساعدة أصحاب المحال على التسهيل فى الإجراءات وتعريفهم على التيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154 التى jتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد.

التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة 

وشدد نائب المحافظ على التصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ضمن الموجه الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة مع التأكيد على متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشارع وتجميل الميادين لتوحيد جهود محافظة القاهرة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالى للشارع.

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استعدادات رمضان الخطة الاستثمارية الدكتور حسام الدين فوزي محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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