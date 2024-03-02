السبت 02 مارس 2024
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حوادث

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

حلمي بكر
حلمي بكر

كشف مصدر أمني أنه جاري تسليم جثمان الموسيقار حلمي بكر لذويه ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسه ودفن الجثمان بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

 موعد ومكان صلاة الجنازة علي الموسيقار حلمي بكر 

وكانت ظهرت  تطورات جديدة في أزمة دفن جثمان الموسيقار حلمي بكر حيث أمرت النيابة بتسليم الجثمان لشقيقه الأصغر والذي قام باستخراج تصريح الدفن.

وكشف شقيق الموسيقار حلمي بكر للنيابة  ان هناك دعاوي قضائية بين أسرة حلمي بكر وأرملته منذ فترة ويمثلهم فيها المستشار مرتضي منصور .

وكان كد مصدر أمني إيداع جثمان الموسيقار حلمي بكر داخل ثلاجة مستشفى السلام العام بمنطقة النهضة عقب قرار النيابة العامة بإيداعه حتى وصول أهليته وتسليمه لذويه.

مصدر يكشف سبب خلاف أسرة الموسيقار

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن خلافًا نشب بين شقيق الموسيقار الراحل فتحي بكر (81 عامًا) والمقيمة في حدائق القبة، وبين أرملة الموسيقار سماح عبد الرحمن (41 عامًا) وتقيم في المهندسين، حول مكان إيداع الجثمان، حيث قرر شقيقه نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى منشية البكري لحين وصول نجله، ولكن أرملته كانت تصر على الاحتفاظ بالجثمان داخل شقتها في المهندسين حتى دفنه، وعندما نشبت المشاجرة توجه سائق الإسعاف إلى أحد الأكمنة بطريق بلبيس ومن ثم توجهوا إلى قسم شرطة السلام الثاني لتحرير المحضر.

وورد بلاغا إلى قسم السلام بوقوع مشاجرة بين أسرة الموسيقار حلمي بكر وأرملته بسبب الخلاف على دفن جثمانه وتم الاستماع لأقوال الطرفين.

وحرر شقيق المتوفي محضرًا ضد زوجة الموسيقار بسبب الخلاف على مكان دفن المتوفي ولجأوا لكمين بلبيس التابع للسلام 2 ولم يدفن حتى الآن.

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