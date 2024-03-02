"ثقافة الإسماعيلية" تنظم عددا من الأنشطة المنتوعة بمكتبة أبو صوير الثقافية

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، أنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

تفاصيل الأنشطة الثقافية

ونفذت مكتبة أبو صوير الثقافية، اليوم، بالتعاون مع دار البراعم للأطفال، مسابقة في المعلومات العامة واكتشاف المواهب، تنفيذ عبدالرحمن فراج، وتم خلال المسابقة إلقاء عدة أسئلة على الأطفال عن مصر والمحافظات المصرية وكذلك عن السيرة النبوية والصحابة الكرام، وكذلك تم الاستماع للأطفال الموهوبين في الغناء والإنشاد، إشراف احمد شافعي مدير المكتبة.

كما نظمت إدارة الشئون الثقافية بالفرع محاضرة بعنوان علم بلدى ضمن نشاط التمكين الثقافي، ألقتها كريمة عمران، وتحدثت خلالها عن دلالة لكل لون فى علم مصر، وذلك بجمعية التثقيف الفكرى، إشراف إيناس محمد مدير إدارة الشئون الثقافية بفرع ثقافة الإسماعيلية.