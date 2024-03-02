شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى 2023 وأخر موعد للتقديم

يرغب خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2024 لمعرفة شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى 2023 وذلك للتقدم لشغل وظائف معاوني نيابة عامة حيث فتحت النيابة أبوابها للمتقدمين لشغل الوظيفة من دفعة 2023 من الإنات لمدة 8 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 7 مارس المقبل.

وفي حال توفر شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى 2023 يمكن للمتقدمه للوظيفة استلام الملفات في مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ويتم وذلك وفقًا لتعليمات النيابة العامة المحددة لفترة استقبال طلبات الإناث.



شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى 2023

للتقديم لوظيفة معاون نيابة من خريجى 2023 يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:-

الحصول على تقدير عام تراكمي لا يقل عن جيد في دراسته الجامعية.

أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا.

تسجيل بياناته إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

تقديم ملفه خلال الفترة المحددة، والتي كانت من 17 إلى 22 فبراير للذكور، ومن 28 فبراير إلى 7 مارس للإناث.

تقديم ملفه إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

شروط سحب ملف التعيين معاون نيابة

للحصول على ملف التعيين الخاص بوظيفة معاون نيابة يجب على المتقدمين الامتثال للشروط التالية:

أولًا، يتعين عليهم إحضار خمس نسخ من وثيقة التعارف التي تمت طباعتها عبر موقع الهيئة الإلكتروني



ثانيًا، يجب عليهم إحضار جميع المستندات المطلوبة والمشار إليها بوضوح على الموقع الإلكتروني للهيئة يتعين على المتقدمين الاستعداد بجميع الوثائق الضرورية لضمان سهولة وسرعة عملية سحب ملف التعيين.

تلتزم الهيئة بتوفير الإرشادات اللازمة والتفاصيل الدقيقة عبر موقعها الإلكتروني لضمان أن المتقدمين يستوفون جميع الشروط والتعليمات اللازمة لهذه العملية.

ما هي وظيفة معاون النيابة

ولمعاون النيابة الإدارية دورًا مختصًا في إجراء التحقيقات المتعلقة بأي مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات قد تم الإبلاغ عنها من قبل الجهات الخاضعة لولايته، أو الهيئات الرقابية، أو الهيئات الرسمية، أو حتى من قبل الموظفين العاملين في تلك الجهات، بالإضافة إلى ذلك، يمتد دوره ليشمل التحقيق في الشكاوى التي يمكن أن يتقدم بها أفراد آخرين خارج هذه الجهات.

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