الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لليوم الرابع.. استقبال طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023

النيابة
النيابة

تواصل  النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، استقبال ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تستمر لمدة 6 أيام متتالية بدأت السبت الماضي، وتنتهي يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقي الطلبات للذكور.

 الشروط المطلوبة لمعاوني النيابة العامة

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفي مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم إلكترونيا على موقع النيابة العامة.

وحددت النيابة، الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

النيابة العامة معاوني النيابة العامة دار القضاء العالي نيابات الاستئناف

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