الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة ضد "حداد المنيرة" المتهم في واقعة "الهيروين"

المتهم
المتهم

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم، حبس حداد، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج مخدر الهيروين على المتعاطين في منطقة المنيرة الغربية، ومصادرة المضبوطات.


تمكن رجال المباحث من ضبط حداد بحوزته 14 كيس من مخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة.

ونجح المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من ضبط "علي سيد.م"، حداد بحوزته 14 كيسًا من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى مبلغ مالي.


تم تحرير محضر بالواقعة، وسلم المتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.

النيابة العامة بالجيزة مخدر الهيروين المنيرة الغربية

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