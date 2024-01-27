حبس 3 متهمين بحوزتهم كيلو هيروين في المنيرة الغربية

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس 3 أشخاص بحوزتهم كيلو مخدر الهيروين في المنيرة الغربية.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بمختلف أنحاء القطاع أسفرت جهود الحملة عن ضبط متهمين بحوزتهم مواد مخدرة.

وحققت الحملة العديد من النتائج الإيجابية والتي كان أبرزها: ضبط 3 أشخاص، مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية وبحوزتهم كجم لمخدر الهيروين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.