نيابة عن الرئيس السيسى.. الملا يلقى كلمة مصر أمام الدول المصدرة للغاز غدًا

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر، قبيل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، غدًا السبت، والتي يلقي الملا خلالها كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

منتدى الدول المصدرة للغاز

شارك في الاجتماع، الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، وزراء ورؤساء وفود 12 دولة أعضاء أساسيين بالمنتدى، ضمت الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا، علاوة على 7 دول بصفة عضو مراقب ضمت أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز المهندس محمد هامل.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء، والذي تنتمي مصر إلى عضويته منذ بدء العمل به، مشيرًا إلى تنامي دوره هذه المرحلة التي يمثل فيها الغاز الطبيعي العنصر الحاسم في تحقيق التحول الطاقي بصورة عادلة وميسرة وملائمة لاحتياجات الدول.

وخلال الاجتماع، جرت المناقشات للانتهاء من التحضيرات لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدى غدًا، والتي تشهد حضور رؤساء وقادة الدول وممثليهم لمناقشة أطر التعاون بين الدول من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد النظيف عالي القيمة في ظل التحديات التي تمر بها صناعة الطاقة العالمية.

معلومات عن منتدى الدول المصدرة للغاز

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية بدأت أعمالها عام 2001، واتخذت الطابع الرسمي كمنظمة دولية عام 2008 لتوفر إطارًا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء فيها، باعتباره تجمع الدول الرائدة المصدرة للغاز في العالم، حيث يمثل آلية لحوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز حول العالم.

وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج، وأكثر من 40% من صادرات الغاز العالمية، علاوة علي هذا تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال.

يشار إلى أنه تم، أمس، تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية.