الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نيابة عن الرئيس السيسى.. الملا يلقى كلمة مصر أمام الدول المصدرة للغاز غدًا

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال المشاركة فى منتدي الدول المصدرة للغاز

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا لمصر في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي عقد اليوم بالجزائر، قبيل القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات المنتدى، غدًا السبت، والتي يلقي الملا خلالها كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

منتدى الدول المصدرة للغاز

شارك في الاجتماع، الذي افتتحه وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، وزراء ورؤساء وفود 12 دولة أعضاء أساسيين بالمنتدى، ضمت الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو والإمارات وفنزويلا، علاوة على 7 دول بصفة عضو مراقب ضمت أنجولا وأذربيجان والعراق وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق وبيرو، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز المهندس محمد هامل.

وأكد المهندس طارق الملا أهمية المنتدى في تعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء، والذي تنتمي مصر إلى عضويته منذ بدء العمل به، مشيرًا إلى تنامي دوره هذه المرحلة التي يمثل فيها الغاز الطبيعي العنصر الحاسم في تحقيق التحول الطاقي بصورة عادلة وميسرة وملائمة لاحتياجات الدول.

وخلال الاجتماع، جرت المناقشات للانتهاء من التحضيرات لاجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات بالمنتدى غدًا، والتي تشهد حضور رؤساء وقادة الدول وممثليهم لمناقشة أطر التعاون بين الدول من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد النظيف عالي القيمة في ظل التحديات التي تمر بها صناعة الطاقة العالمية.

معلومات عن منتدى الدول المصدرة للغاز 

ويعد منتدى الدول المصدرة للغاز منظمة حكومية دولية بدأت أعمالها عام 2001، واتخذت الطابع الرسمي كمنظمة دولية عام 2008 لتوفر إطارًا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء فيها، باعتباره تجمع الدول الرائدة المصدرة للغاز في العالم، حيث يمثل آلية لحوار بناء بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل تحسين استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز حول العالم.

وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة أكثر من 70% من احتياطيات الغاز العالمية، و39% من الإنتاج، وأكثر من 40% من صادرات الغاز العالمية، علاوة علي هذا تمثل الدول الأعضاء في المنتدى مجتمعة أكثر من نصف صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال.

الملا: قطاع البترول نجح فى تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040

طارق الملا يبحث مع السفير الإيطالي مستقبل تكرير البترول

يشار إلى أنه تم، أمس، تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالعاصمة الجزائرية.

الملا الرئيس السيسي الجزائر منتدى الدول المصدرة للغاز وزير الطاقة والمناجم الجزائري

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل.. فرنسا: لا مبرر لإطلاق النار على مدنيين يحاولون الحصول على طعام فى غزة

«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة انتحار طالبة جامعة العريش

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل.. النيابة تحيل المتهم بقتل "طفل الدقهلية" إلى محكمة الجنايات

مواجهة الأهلى وربع نهائى الكونفيدرالية.. أبرز مواجهات الزمالك فى مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي