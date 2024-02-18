الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

لليوم الثاني.. تقديم ملفات طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة عامة للذكور دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

تتواصل اليوم الأحد فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لـمعاوني النيابة العامة  من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تستمر لمدة 6 أيام متتالية بدأت أمس السبت، وتنتهي يوم الخميس 22 فبراير الجاري، وذلك وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقي الطلبات للذكور.

شروط التقدم

واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.

وحددت النيابة، الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

معاوني النيابة العامة دار القضاء العالي نيابات الاستئناف طلبات التعيين

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