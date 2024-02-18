الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة والتعدى عليها بالقاهرة.. اليوم

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة عاطلين، في اتهامها بسرقة فتاة وسحلها في أحد الشوارع بمنطقة قصر النيل.

 

محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة والتعدي عليها بالقاهرة.. اليوم 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من فتاة يفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه خلال سيرها في الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وخطف أحدهما حقيبتها؛ ما أدى لسحلها في الشارع، وإصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما بعد تعرف المجني عليها عليهما.

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