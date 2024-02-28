الأربعاء 28 فبراير 2024
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حوادث

للإناث.. أوراق التقديم لوظيفة معاون نيابة عامة

المستشار محمد شوقي
المستشار محمد شوقي

بدأت فترة تقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023 من الإناث،  اليوم الأربعاء، والتي تستمر لمدة 8 أيام متتالية تنتهي الخميس 7 مارس المقبل، وفقًا لما حددته النيابة العامة لفترة تلقي الطلبات للإناث.

وتتضمن الأوراف المطلوبة بالملف كالآتي:

1-الملف الذي تم سحبه من النيابة العامة بشأن طلب التقديم.

2-تسجيل بيانات المرشح حتى الدرجة الرابعة جميع البيانات.

3- طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

4-صورة المؤهل والإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

5- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

وسبق وحددت النيابة الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، لتقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات الخاصة بالإناث، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى.

وانتهت الخميس 22 فبراير فترة تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتى بدأت يوم السبت الموافق 17 فبراير، واستمرت حتى يوم الخميس الماضي 22 فبراير.

كما انتهت الخميس 8 فبراير، الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور، والتي بدأت الفترة من السبت 3 وانتهت  الخميس 8 فبراير.

اليوم الأربعاء تقديم ملفات طلبات معاوني النيابة العامة الطلبات للإناث النيابة العامة البيانات بطاقة الرقم القومي

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