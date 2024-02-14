الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. انتهاء فترة صرف ملفات وظيفة معاون نيابة للإناث دفعة 2023

النيابة العامة
النيابة العامة

تنتهي غدًا، فترة سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للإناث التي بدأت يوم السبت الماضي 10 فبراير.

وانتهت الخميس الماضي الفترة التي حددتها النيابة العامة، لسحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للذكور والتي بدأت من السبت 3 فبراير وانتهت الخميس 8 فبراير.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة:

وللتقديم في الوظائف يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل.

- ألا يزيد المتقدم عن 30 عامًا وفقًا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالى وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف.

- يتم تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

سبق أن حددت النيابة العامة 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاونى النيابة العامة من خريجى دفعة 2023، من الإناث والتى تبدأ من يوم 28 فبراير الجاري، وتستمر حتى 7 مارس المقبل، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

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