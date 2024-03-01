الجمعة 01 مارس 2024
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توك شو

"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تريد إخلاء قطاع غزة من السكان سريعًا

تهجير أهالي غزة
تهجير أهالي غزة

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن منتدى مجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا مهم للغاية؛ لأنه يأتي في وقت صعب للغاية، حيث تمر المنطقة العربية بمجموعة من الأحداث القاسية أبرزها الحرب في غزة

وأكد عمر أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المنتدى يأتي في مرحلة حساسة، حيث تقوم الدول المجاورة لفلسطين بأدوار ملموسة وغير مسبوقة من أجل إنهاء الصراع سريعًا في قطاع غزة.

وأضاف، في حديثه، أن إسرائيل تريد إخلاء قطاع غزة من السكان، وذلك من أجل السيطرة على القطاع بالكامل، وبهذا يتم تحقيق فكرة التهجير القسري.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري أكد اليوم، خلال إلقاء كلمته بمنتدى أنطاليا، أن مصر لن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني.

وقال شكري، خلال جلسات نقاشية ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إنه منذ اليوم الأول للأحداث في غزة تتحدث مصر دائمًا عن سوء الأوضاع بالكامل في القطاع.

وأكد سامح شكري أن الشعب الفلسطيني يعيش في مأساة حقيقية، مؤكدًا أن مصر تعمل مع شركائها في الأمم المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية منتدى أنطاليا سامح شكري

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