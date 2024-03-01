شكرى: إسرائيل فى القرن الـ21 تمارس حربًا لم يكن لها مثيل سابق

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه منذ اليوم الأول للأحداث في غزة تتحدث مصر دائمًا عن سوء الأوضاع بالكامل في القطاع.

مصر تعمل مع شركائها في الأمم المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني

وأكد سامح شكري، خلال جلسات نقاشية ضمن فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن الشعب الفلسطيني يعيش في مأساة حقيقية، مؤكدًا أن مصر تعمل مع شركائها في الأمم المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "إسرائيل في القرن الـ 21 تمارس حربًا لم يكن لها مثيل سابق".

وذكر أن: "أعداد الجرحى والقتلى في قطاع غزة كثيرة للغاية، وهذه الهجمات الصهيونية يجب أن تتوقف على الفور".