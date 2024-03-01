سامح شكرى: الفلسطينيون محرومون من حق تقرير المصير قسريًا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاحتلال الصهيوني عمره 75 عامًا وما يحدث في فلسطين الآن، من انتهاكات وتدمير، ليس أمرًا جديدًا على الاحتلال الصهيوني.

انتهاكات الاحتلال

وأكد وزير الخارجية، خلال الجلسات النقاشية ضمن فعاليات مجموعة الاتصال بمنتدى أنطاليا بتركيا، والذي تنقله قناة " القاهرة الإخبارية ": "الشعب الفلسطيني حُرم من تقرير مصيره بشكل قسري، والفلسطيني محروم أيضًا من تحقيق أهدافه وإرادته، لذا علينا أن نجد حلًا جذريًا سريعًا".

القدس عاصمة فلسطين

وأضاف: "يجب إقامة دولة فلسطين مستقلة وفق القرار الأممي على أن تكون القدس عاصمة لها".