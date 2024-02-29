الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

الدستور تُجيب.. هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟

شهر شعبان
شهر شعبان

زاد السؤال على محركات التواصل الاجتماعي عن "هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟" وذلك لمن يرغب في استمكمال صيام الشهر خاصة بعد ذكر الكثير من الأحاديث الدالة عن فضل صيام شهر شعبان سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

الدستور تُجيب.. هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟

يجيب الدستور في التقرير التالي على السؤال المطروح عن " هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟" وفق الاجابات الدينية الواردة في هذا السؤال من دور الافتاء المختصة والاحاديث الدالة على جواز الصيام من عدمه. 

الصيام في النصف الثاني من شعبان

اليوم هو 19 شعبان 1445 باليوم الميلادي 29 فبراير 2024، ضمن النصف الثاني من الشهر الهجري الذي جاء في فضل صيامه احاديث الرسول منها عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. 

ووفق الآراء الصادرة في جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان، اختلف آراء العلماء بين جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق.

أما من لم يك له عادة صيام ولا شيء مما سبق ذكره  وفق اراء العلماء في هذه الحالة أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول يجوز  له ذلك.

وتمت الاشارة إلى الاحاديث التالية الموضحة لجواز الصيام في النصف الثاني من شعبان قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم 

وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.

txt

افكار لإفطار شهر رمضان 2024.. طريقة عمل السبانخ بطريقة سهلة ولذيذة

txt

واعظ دينى: شعبان شهر البراءة والتوبة والمغفرة وبه كل الخير

txt

باقي 11 يوما على شهر الفرحة.. مواقيت الصلاة في رمضان 2024

الصيام في النصف الثاني من شعبان النصف الثاني من شعبان الاجابات الدينية دور الإفتاء دار الافتاء شهر شعبان 2024

مواد متعلقة

حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان 1445.. وأدعية استقبال رمضان

واعظ دينى: شعبان شهر البراءة والتوبة والمغفرة وبه كل الخير

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

وصول أول دفعة من أموال "رأس الحكمة": ماذا عن أسعار الدولار اليوم؟

عاجل| القاهرة الإخبارية: إعدامات داخل المنازل واستهداف بالرصاص الحى فى الضفة

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70