زاد السؤال على محركات التواصل الاجتماعي عن "هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟" وذلك لمن يرغب في استمكمال صيام الشهر خاصة بعد ذكر الكثير من الأحاديث الدالة عن فضل صيام شهر شعبان سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

الدستور تُجيب.. هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟

يجيب الدستور في التقرير التالي على السؤال المطروح عن " هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان؟" وفق الاجابات الدينية الواردة في هذا السؤال من دور الافتاء المختصة والاحاديث الدالة على جواز الصيام من عدمه.

الصيام في النصف الثاني من شعبان

اليوم هو 19 شعبان 1445 باليوم الميلادي 29 فبراير 2024، ضمن النصف الثاني من الشهر الهجري الذي جاء في فضل صيامه احاديث الرسول منها عن أسامة بن زيد قال: "قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين.

ووفق الآراء الصادرة في جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان، اختلف آراء العلماء بين جواز الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق.

أما من لم يك له عادة صيام ولا شيء مما سبق ذكره وفق اراء العلماء في هذه الحالة أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول يجوز له ذلك.

وتمت الاشارة إلى الاحاديث التالية الموضحة لجواز الصيام في النصف الثاني من شعبان قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم

وقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا.