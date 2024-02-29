شباب جهاز تنمية المشروعات يُشاركون في معرض "أهلاً رمضان"

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات، على المجهودات التي تقوم بها مختلف مؤسسات الدولة للعمل على توفير مختلف السلع الغذائية والحد من ارتفاع أسعارها خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الكريم.

وأشار "رحمي"، إلى أن الجهاز قد تشرف باستضافة معرض "أهلا رمضان" بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض والذي قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين ليكون المعرض منفذا هاما لتوفير السلع الاستراتيجية والغذائية على مشارف هذا الشهر الكريم بأسعار تنافسية.



وأكد "رحمي" حرص الجهاز على المشاركة في مختلف المعارض المركزية والمحلية المتنوعة، لتلبية احتياجات الجمهور من سلع ومستلزمات بأسعار تنافسية من جهة، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة من جهة أخرى بتسهيل مشاركتهم في تلك المعارض بما يساهم في استقرار تلك المشروعات وتعزيز قدراتها التنافسية.



وقال إن العشرات من شباب جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصغيرة يشاركون في معرض "أهلا رمضان" وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل على الاستفادة من قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة وإمكاناتهم للمساهمة في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي والعمل على تطويره ليحظى بثقة المستهلك مما يعمل في نهاية الأمر على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاستيراد.



وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز يعمل على تفعيل سبل التعاون مع الجهات المعنية ومن بينها وزارة التموين والغرفة التجارية في القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لتوفير مختلف السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بجودة عالية وأسعار مخفضة.



جدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى 9 مارس، ويضم كافة السلع الغذائية ويقوم أصحاب المشروعات من عملاء الجهاز بعرض العديد من المنتجات المتميزة ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية ومن بينها (منتجات البان – عسل نحل – تعبئة وتغليف – وجبات جاهزة – زيوت – حلوى جافة – عطارة – تمور – ياميش رمضان).