رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسى "أهلًا رمضان 2024" بأرض المعارض

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي " أهلا رمضان 2024"، بمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بمدينة نصر، الذي تنظمه وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة القاهرة؛ بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

شارك في الافتتاح كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الهيئات والشركات المشاركة في المعرض.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن تنظيم معارض "أهلا رمضان" في جميع محافظات الجمهورية يأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل السلع بأسعار تنافسية للحد من آثار التضخم على المواطنين.

وخلال تجوله بالمعرض، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنظيم الجيد للمعرض، واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع أساسية ولحوم ومختلف المستلزمات والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف أنواع السلع للمواطن بأسعار تلائم مختلف شرائح المجتمع، خاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض، على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الامداد لضمان تدفق السلع والاحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجها بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.

وتجول رئيس الوزراء ومرافقوه في مختلف أجنحة المعرض، وأثنى على مختلف المنتجات التي تطرحها جميع الشركات العارضة، حيث تجول في أجنحة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، مشيدا بما يطرحه الجهاز من منتجات متميزة، كما تجول في جناح الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والذي يتوافر به منتجات مزارع غليون ومزارع الفيروز من الأسماك المختلفة، مشيدا بالمنتجات التي تطرحها الشركة في جناحها وبأسعار مخفضة، كما تجول الدكتور مصطفى مدبولي في جناح شركة "أمان" بوزارة الداخلية، مثنيا على تقديمه مختلف أنواع السلع والمنتجات بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتفقد مدبولى منتجات بعض شركات القطاع الخاص، التى توفر السلع المختلفة، ومنها الزيوت والشاى والألبان والجبن والأرز والمكرونة وغيرها.

وخلال جولة رئيس الوزراء ومرافقيه بأرجاء المعرض، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يتم تنظيم معارض "أهلًا رمضان" في كافة المحافظات لتوفير السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يتم إقامته على مساحة 6000 متر، متضمنا 124 جناحًا لعدد من الشركات والجهات المشاركة، وهي: الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وأمان بوزارة الداخلية، وكبرى شركات القطاع الخاص، التي تقدم السلع الأساسية وتشمل السكر، والزيت، والألبان ومنتجاتها، والمكرونة، والفول، والعدس، والأرز، بالإضافة إلى السلع الرمضانية من بلح وياميش، وغيرها بأعلى جودة وبأسعار مخفضة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم افتتاح المعرض للجمهور اعتبارا من غد الخميس 29 فبراير وحتى 10 مارس، بدءا من الساعة 11 صباحا الى 10 مساء.



تجدر الإشارة إلى أن افتتاح هذا المعرض يتزامن مع توالي افتتاحات معارض أهلًا رمضان بالمحافظات، والتي تجاوز عددها 115 معرضا حتى الآن؛ حيث تقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإقامة معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من ثلاثة معارض أخرى بالمراكز الرئيسية، بجانب مئات الشوادر بالمراكز الفرعية، بالإضافة إلى مئات من المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي، ومنافذ وزارات: الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة.