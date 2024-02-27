قراران لوزارة الآثار باعتبار موقع بسوهاج واثنين آخرين بمطروح مناطق أثرية

نشرت الوقائع المصرية اليوم قرارين لوزارة السياحة والآثار القرار الأول حمل رقـم 408 لسنة 2023 بإخضاع الموقعين الأثريين التالى ذكرهما والكائنين بمحافظة مطروح لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وهما موقع تل أبو مرقيق (3) البالغ مساحته 1فدان و19.5سهم، و موقع كرم ونيس البالغ مساحته 26 فدانا و 12 قيراطا و15سهما.

والقرار الثاني وزارة السياحة والآثار قرار رقم 409 لسنة 2023 بإخضاع المسطح الكائن بناحية الخازندارية شرق (اللوحات - جبل أبو النصر) مركز طهطا بمحافظة سوهاج، البالغ مساحته (571 فدانا، و 19 قيراطا و23.83 سهم.

نص القرارات

ونص قرار وزارة السياحة والآثار رقـم 409 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 7/12/2023 وزير السياحة والآثار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة السيد الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار

قـرر: مـادة أولى - إخضاع المسطح الكائن بناحية الخازندارية شرق (اللوحات - جبل أبو النصر) - مركز طهطا بمحافظة سوهاج البالغ مساحته (571ف، 19ط، 23.83س) والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير السياحة والآثار أحمد عيسى.

محضر المعاينة

وجاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 6/4/2023 وتأشيرة المساحة والأملاك أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الموقع المطلوب إخضاعه وتبين أنه ينقسم كالتالي: الموقع (أ) يقع بمنطقة جبل أبو النصر التابعة لقرية الخازندارية شرق – مركز طهطا بإجمالي مساحة (511ف، 10ط، 3.294س) أي يعادل ٢١٤٨398.50م. الموقع (ب) يقع بمنطقة اللوحات بقرية الخازندارية شرق - مركز طهطا بمسطح (60ف، 9ط، 20.536س)، بما يعادل ٢٥3774.885م. ويكون إجمالي الموقعين (أ، ب) (571ف، 19ط، 23.83س) بما يعادل ٢٤٠٢١٧3.385م.

وانتهى المحضر إلى الموافقة على إخضاع المسطح المذكور طبقًا لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1998 كما جاء بالمذكرة العلمية بأن الموقع المطلوب إخضاعه من المواقع الأثرية الهامة حيث يوجد بها محاجر ملكية تحمل نقوش ترجع إلى العصر البطلمي، وكذلك العديد من المقابر المنحوتة في الصخر بعضها يرجع لعصر الدولة القديمة وتضمن منطقة آثار الخازندارية حاليًا جبل أبو النصر - المدفونة - جبل الخازندارية.

فضلًا عن أن البعثة المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار العاملة بجبل الهريدي بمنطقة أثار الخازندارية شرق طهطا نجحت في موسم 2021/٢٠٢٢ في الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة في عصر الملك بطليموس الثالث، وكذلك الكشف عن بقايا المعبد البطلمي والذي تم الكشف عن أجزاء منه في أوائل ألفينيات القرن الحالي، كما عثر في الجهة الشمالية من المعبد على حوض تطهير ولوحة نذرية للمعبد وعدد (5) اوستراكا عليها كتابات بالخط الديموطيقي بالإضافة إلى 38 عملة معدنية تعود للعصر الروماني.

كما تم الكشف عن بيوت أحد رؤساء العمال وعدد من بقايا الأوراق الخاصة بأسماء العمال ومهامهم ورواتبهم وعدد 85 مقبرة تعود إلى فترات مختلفة منذ نهاية عصر الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي، وعثر على إحداها على عدد 30 بطاقة مومياوات والتي كانت بمثابة تصريح دفن مكتوب عليها باللغة اليونانية والخط الهيراطيقي والديموطيقي، أما عن جبل الخازندارية فهو يقع إلى الشمال مباشرة من جبل أبو النصر ويحوى العديد من المحاجر والمقابر المنحوتة والتي ترجع إلى عصر الدولة الحديثة ولوحة للملك رمسيس الثالث والتي تعتبر إحدى ثلاث لوحات أسسها الملك في عهده بجوار المحاجر المنحوتة بالنقش الغائر، كما أنها تعتبر بمثابة نهاية الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا، وهي من المناطق الأثرية الغنية بالمعالم الأثرية التي لم يتم الكشف عنها بعد وملاصقة للكتلة السكنية مما يعتبر إخضاعها وسيلة لحماية المنطقة الأثرية والحفاظ عليها من الزحف العمراني.

تفاصيل موقع تل أبو مرقيق 3

و يقع الموقع الثانى فى تل أبو مرقيق (3) البالغ مساحته (1ف، 19.5س) وموقع كرم ونيس البالغ مساحته (26ف، 12ط، 15س) المطلوب إخضاعهما بمحافظة مطروح. أولًا - موقع تل مرقيق الأثرى: وجاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ 17/11/2021، والتقرير العلمي تبين أن الموقع المطلوب إخضاعه يقع بقرية أبو مرقيق جنوب الطريق الساحلي - مطروح - إسكندرية بحوالي 38 كم وجنوب الطريق الساحلي بحوالي 50م كما تبين أن الموقع بمساحة 4344.5 م بما يعادل (1ف، 19.5س).

وهو عبارة عن تل صخري مرتفع قليلًا عن الأرض المحيطة به وينتشر على سطحه كسرات شقف من الفخار المتناثر ويوجد بقايا جدران من الحجر الغفل بارتفاع حوالي ٢٠ سم يرجع للعصر اليوناني الروماني..

ثانيًا - موقع كرم ونيس: جاء بمحضر المعاينة المحرر بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۷ والتقرير العلمي المرفق أن الموقع المطلوب إخضاعه يقع على بعد حوالي 40 كم شرق مدينة مرسى مطروح وجنوب الطريق الأسفلتي مطروح - إسكندرية بنحو ٢ کم تقريبًا بقرية أبو مرقيق كما تبين أن الموقع بمساحة ١١١٤٣٢م بما يعادل (26ف، 12ط، 15س).

وهو عبارة عن تل مرتفع مقسم لثلاث تلال ترجع للعصر اليوناني الروماني وهما كالآتى: الجزء الأول - يوجد بالناحية الشرقية من الموقع وهو عبارة عن تل مرتفع عن سطح الأرض المحيطة به وينتشر على سطحه طفلة غير مكتملة الحرق مما يوحي بوجود فرن لحرق الأواني الفخارية وحجوات مستطيلة ربما إستخدمت لحفظ الأواني الفخارية بعد عملية الحرق. الجزء الثاني - يوجد في منتصف الموقع وهو عبارة عن تل صغير ينتشر به كميات كثيرة من شقف الفخار وبقايا جدران حجرية من الحجر الغفل مكسو جوانبه بطبقة ملاط ربما معاصر نبيذ. الجزء الثالث - يوجد في أقصى الناحية الغربية من الموقع وهو عبارة عن هضبة صخرية بها فتحات مقابر منحوتة