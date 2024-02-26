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اقتصاد

الوقائع تنشر 3 قرارات للرقابة المالية تخص صناديق التأمين للعاملين بالأمن العام

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع الرسمية 3 قرارات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص صناديق التأمين الخاصة بالعاملين بقطاع الامن العام وجاء القرار الاول رقم 2069لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأمناء والأفراد العاملين بقطاع الأمن العام والقرار الثانى رقم 1920لسنة 2023 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط إدارات قطاع مصلحة الأمن العام، والقرار الثالث برقم 1919 لسنة 2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص لضباط مصلحة الأمن العام وجميع فروعها بمديريات الأمن.

ونص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 409 لسنة 2018 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين المدنيين والأمناء والأفراد العاملين بقطاع الأمن العام برقم (966) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 6/5/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 6/5/2023؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 13/8/2023 ؛ قــــــــرر:

"الوقائع" تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي بمركز الحى الثاني بالعبور الجديدة

مادة 1 تعتمد تعديل لائحة النظام الأساسى ثلاث صنادبق تأمين خاص للعاملين بالامن العام 

 : مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

الوقائع الرسمية الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي القانون رقم 54 لسنة ١٩٧٥ قانون صناديق التأمين الخاصة مصلحة الأمن العام

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