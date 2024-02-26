المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية لـ810.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024

كشف التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية حول الأداء الاقتصادي والمالي للموازنة العامة للدولة خلال للعام المالي الحالي 2023- 2024 حتى نهاية ديسمبر الماضي، عن ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات الضريبية لتصل إلى 810.6 مليار جنيه.

الإيرادات الضريبية…

وفيما يخص إجمالي الإيرادات الضريبية من الجهات السيادية وغير السيادية، فقد ارتفع معدل النمو السنوي للإيرادات لتبلغ جملة الإيرادات الضريبية من الجهات السيادية وغير السياديه إلى 810.6 مليار جنيه، منها 662.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو ديسمبر 2023 2024 مقسمة على الإيرادات الضريبية من الجهات غير السياديه بقيمة 504.3 مليار جنيه، والإيرادات الضريبية من جهات سيادية 158 مليار جنيه، ونحو 148.2 مليار إيرادات غير ضريبية ليرتفع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 41.6% خلال الفتره من يوليو حتى ديسمبر 2023 2024 مقابل نفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفعت جملة الإيرادات الضريبية بنحو 43.4% ويرجع هذا النمو لارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بقيمة 71 مليار جنيه وبنسبة زيادة 82% لتسجل 158 مليار جنيه، خلال الفترة مقابل 87 مليار جنيه خلال نفس الفتره من العام السابق.

وارتفعت المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بقيمة 129 مليار جنيه وبنسبة زيادة 34.5% لتسجل 504.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 374 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

ويوضح التقرير، فيما يخص أهم بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كافة أنواع إيرادات الضرائب ومنها الضرائب على الدخل سواء كانت أشخاص وشركات بنحو 54.1% وكذلك الضريبه على السلع والخدمات والتي تتضمن ضريبة القيمة المضافة بنحو 30% كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 77.2% كما شهدت كافة أنواع وبنود الضرائب ارتفاعًا جيدًا خلال تلك الفترة على الرغم من وجود العديد من التحديات والظروف غير المواتية، كما تم زيادة الإيرادات الأخرى خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي 2023 2024 بنحو 36.4% مقارنة بالعام السابق.

المصروفات العامة

وفي بند المصروفات العامة عن الفتره خلال ستة أشهر الأخيرة حتى ديسمبر2023 أنه بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات إلى 55.4% مقابل نفس الفترة عن العام السابق وتوفير التمويل الكافي للاجور ومرتبات العاملين باجهزه الموازنه وتوفير وتوفير مخصصات كافيه لكافه بنود الدعم وبرامج الحمايه الاجتماعية ومنها مخصصات سداد مستحقات الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات وزياده الإنفاق على قطاعي الصحه والتعليم ومبادره حياه كريمه لتنميه القرى المصرية.

الإيرادات المحققة…

وكشف التقرير على جانب الإيرادات، أنه بلغت نسبه الإيرادات المحققة خلال أول ست شهور من العام المالي الحالي منسوبة إلى تقديري العام بأكمله بنحو 40.8 في ضوء الإصلاحات الضريبيه التي تمت خلال الفترة السابقة وفي ضوء تحقيق الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة بقيمه 44.4% من التقديري والضرائب على الدخول 36% من التقديري والضرائب على الممتلكات 53.3% من التقديري والضرائب والضرائب على التجارة الدولية 62.1% من التقديري، حيث تتوافق هذه النسب مع المتوسطات التاريخية المحققة خلال الأربع سنوات السابقة، نتيجة وجود موسمية كبيرة في حصيلة الإيرادات الضريبية، والتي تزيد بالتوافق مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية خلال يناير - إبريل الحالي، وبالنسبة لأهم بنود الإيرادات فيما تحقق خلال الستة شهور الماضية، تبين انه تم تحقيق حصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية بنسبة 41.8% من التقديري وحصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة 31.3% وحصيلة الضريبة على أرباح باقي الشركات بنسبة 35.9% وحصيله ضرائب على المهن غير التجارية، بنسبه 37.9% وحصيلة الضريبة على الأذون والسندات بنسبه 54.1% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على البضاعة المستوردة بنسبة 45.8 بالمئة، وحصيلة ضريبه القيمه المضافه على السلع المحليه 44.9% وحصيله ضريبه القيمه المضافه على التبغ والسجائر بنسبه 43.7% وحصيله الضريبه القيمه المضافه على الخدمات المقدمه في المطاعم والفنادق بنسبه 52.7% وحصيله وحصيله ضريبه الدمغه بنسبه ضريبه الدمغه بنسبه 40.4% وحصيله الضريبه على الاطيان والاراضي والمباني بنسبه 40%.