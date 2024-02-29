الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الوقائع الرسمية تنشر قرارين لوزارة الموارد المائية والري

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية

نشرت الوقائع الرسمية قرارين لوزارة الموارد المائية والري، الأول القرار الوزارى رقم 56 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم 2512 لسنة ٢٠٢٣ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 ملايين م3/يوم) من أعمال المنفعة العامة.

 

والقرار الثاني لوزارة الموارد المائية والرى قرار وزارى رقم 53 لسنة ٢٠٢٤بشان تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقراری رئيس مجلس الوزراء رقمى ٢١٣٦ لسنة ٢٠١٨، ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل ( 5 ملايين م3 / يوم ) من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.


ونص قرار وزارة الموارد المائية والرى قرار وزارى رقم 53 لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ 30/1/2024 وزير الموارد المائية والرى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٢١٣٦ لسنة ٢٠١٨، ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل (5 ملايين م3 مكعب / يوم ) من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ؛

قــــــــرر: ( المادة الأولى ) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقراری رئيس مجلس الوزراء رقمى ٢١٣٦ لسنة ٢٠١٨، ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل ( 5 ملايين م3 / يوم ) من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويودع فى مكتب الشهر العقارى المختص.
( المادة الثالثة ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

نشرة الوقائع الرسمية قرارين وزارة الموارد المائية والري الاول القرار الوزارى نزع ملكية الأراضي والعقارات مديرية المساحة بالإسكندرية مشروع إنشاء مياه الصرف الزراعى

مواد متعلقة

"معيط": آفاق نمو الاقتصاد العالمى ما زالت ضعيفة جدًا رغم "الانفراجة المحتملة"

الجريدة الرسمية تنشر قرارين لرئيس الوزراء باعتبار مشروعين منفعة عامة

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة

هيئة الاستثمار تتعاون مع "شباب الأعمال" للترويج للاستثمار محليا ودوليا

معيط: نتطلع للارتقاء بتعاون دول "بريكس" إلى مستوى الشراكة الاقتصادية

معيط فى اجتماعات بريكس: النظام المالى الدولى يحتاج إلى إصلاحات جوهرية

قراران لوزارة الآثار باعتبار موقع بسوهاج واثنين آخرين بمطروح مناطق أثرية

التفاصيل الكاملة لإجراءات تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

رسالة سرية من السنوار تكشف تفوق حماس على إسرائيل: موجودون حيث نريدهم

"خناقات شوارع".. مشاجرات ومشادات كلامية تنتهي بقتلى ومصابين.. ما العقوبة ؟

وفاة طالبة بعد معاناتها مع "السرطان" في الفيوم.. ومدرستها: كانت مجتهدة وحاصلة على 98%

الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس السيادة السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم