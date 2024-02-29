الوقائع الرسمية تنشر قرارين لوزارة الموارد المائية والري

نشرت الوقائع الرسمية قرارين لوزارة الموارد المائية والري، الأول القرار الوزارى رقم 56 لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1213 لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم 1858 لسنة ٢٠٢٢ والقرار رقم 2512 لسنة ٢٠٢٣ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (6 ملايين م3/يوم) من أعمال المنفعة العامة.

والقرار الثاني لوزارة الموارد المائية والرى قرار وزارى رقم 53 لسنة ٢٠٢٤بشان تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقراری رئيس مجلس الوزراء رقمى ٢١٣٦ لسنة ٢٠١٨، ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل ( 5 ملايين م3 / يوم ) من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.



ونص قرار وزارة الموارد المائية والرى قرار وزارى رقم 53 لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ 30/1/2024 وزير الموارد المائية والرى بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٢١٣٦ لسنة ٢٠١٨، ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل (5 ملايين م3 مكعب / يوم ) من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ؛

قــــــــرر: ( المادة الأولى ) تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلًا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسماعيلية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوي الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذًا لقراری رئيس مجلس الوزراء رقمى ٢١٣٦ لسنة ٢٠١٨، ٣٢٥ لسنة ٢٠٢١ باعتبار مشروع إنشاء المسار الخاص بنقل ( 5 ملايين م3 / يوم ) من مياه مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس بمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.

( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويودع فى مكتب الشهر العقارى المختص.

( المادة الثالثة ) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.