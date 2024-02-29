موعد قبض شهر مارس 2024 هو السؤال الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة خاصة أن يحمل مناسبتين خاصتين الأولى هي تطبيق الحد الأدنى الجديد وزيادة الأجور والثاني هو حلول شهر رمضان الكريم 2024.

بحد أدنى للأجور 6000 جنيه.. موعد قبض شهر مارس 2024

تنشر الدستور في التقرير التالي موعد قبض شهر مارس 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة.

قبض شهر مارس 2024

وفق وزارة المالية فإن قبض شهر مارس 2024 يصدر بداية من الخميس 21 مارس ويستمر على مدار 5 أيام بخلاف العطلات الاسبوعية بحيث يكون اخر يوم هو الاربعاء 27 مارس 2024.

ويتم صرف قبض مارس 2024 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى المطبق من هذا الشهر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحد الادنى الجديد للأجور في مصر أصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه بزيادة نسبتها 50%.

أما بالنسبة للمرتبات فقد تم التوجيه بزيادتها بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه لـ1200 جنيه وتتم الزيادة بناء على الدرجة الوظيفية.

مع العلم أنه لا حقيقة لتبكير صرف قبض شهر مارس قبل الموعد السابق ذكره كما انتشرت الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ والتعليل لهذه الاشاعة أن القبض سيكون قبل شهر رمضان حيث يكون موعد شهر رمضان 11 مارس في حين يأتي قبض شهر مارس 2024 بعد 10 أيام من هذا التاريخ بحيث يكون يوم 21 مارس.

جدول قبض مرتبات مارس 2024 بعد الزيادة