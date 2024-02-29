الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بحد أدنى للأجور 6000 جنيه.. موعد قبض شهر مارس 2024

مرتب
مرتب

موعد قبض شهر مارس 2024 هو السؤال الأكثر بحثًا على محركات البحث المختلفة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي من كافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة خاصة أن يحمل مناسبتين خاصتين الأولى هي تطبيق الحد الأدنى الجديد وزيادة الأجور والثاني هو حلول شهر رمضان الكريم 2024.

بحد أدنى للأجور 6000 جنيه.. موعد قبض شهر مارس 2024

تنشر الدستور في التقرير التالي موعد قبض شهر مارس 2024 وفق الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالدولة.

قبض شهر مارس 2024

وفق وزارة المالية فإن قبض شهر مارس 2024 يصدر بداية من الخميس 21 مارس  ويستمر على مدار 5 أيام بخلاف العطلات الاسبوعية بحيث يكون اخر يوم هو الاربعاء 27 مارس 2024.

ويتم صرف قبض مارس 2024 بالزيادة الجديدة والحد الأدنى المطبق من هذا الشهر بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحد الادنى الجديد للأجور في مصر أصبح 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه بزيادة نسبتها 50%.

أما بالنسبة للمرتبات فقد تم التوجيه بزيادتها بحد أدنى يتراوح ما بين 1000 جنيه لـ1200 جنيه وتتم الزيادة بناء على الدرجة الوظيفية.

الدستور يُجيب.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2024 هل بالزيادة الجديد

مع العلم أنه لا حقيقة لتبكير صرف قبض شهر مارس قبل الموعد السابق ذكره كما انتشرت الشائعات على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ والتعليل لهذه الاشاعة أن القبض سيكون قبل شهر رمضان حيث يكون موعد شهر رمضان 11 مارس في حين يأتي قبض  شهر مارس 2024 بعد 10 أيام من هذا التاريخ بحيث يكون يوم 21 مارس.

موعد صرف مرتبات ومعاشات شهر مارس 2024 بالزيادة المعلنة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وحقيقة تبكير مرتب مارس بالزيادة الجديدة

جدول قبض مرتبات مارس 2024 بعد الزيادة 

  • 6000 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها بدلًا من 4000 جنيه.
  • 6500 جنيه للدرجة الوظيفية الخامسة وما يعادلها بدلًا من 4500 جنيه.
  • 7000 جنيه اللدرجة الوظيفية الرابعة وما يعادلها بدلًا من 5000 جنيه.
  • 7500 جنيه للدرجة الوظيفية الثالثة وما يعادلها بدلًا من 5500 جنيه.
  • 8000 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية وما يعادلها بدلًا من 6000 جنيه.
  • 8200 جنيه للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها بدلًا من 7000 جنيه.
  • 9200 جنيه للدرجة الوظيفية المدير العام أو ما يعادلها بدلًا من 8000 جنيه.
  • 10200 جنيه للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها بدلًا من 9000 جنيه.
  • 12200 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادلها بدلًا من 11000 جنيه.
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باقي يومين.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

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الدستور يُجيب.. حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

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بشرة خير.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

قبض شهر مارس 2024 وزارة المالية لحد الادنى الجديد للأجور مرتبات شهر مارس 2024 مرتبات مارس 2024 بعد الزيادة

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